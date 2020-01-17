Küresel ısınmaya karşı karbonsuz havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karbonsuz Havalimanı Projesi başlattıklarını belirterek, "Proje kapsamında küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmayı ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamayı hedefliyoruz." dedi. Enerjinin verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ve havalimanlarında elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığına işaret eden Turhan, söz konusu çalışmalarla karbon emisyonlarının azaltılmasının sağlanacağını dile getirdi. Turhan, şöyle devam etti: "Proje tüm havalimanlarını kapsayacak. Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda öncelikle atık oluşumunu önleyecek tedbirlerin alınması sağlanacak."