MTK Sitesi yeni başkanını seçti

MODA Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Olağan Yönetim Kurulu Seçimi, site yönetim binasında yapıldı. Seçimi İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım oy birliği ile kazandı. Sitede 7 yıldır sürdürdüğü başarılı yönetimi nedeniyle İsmail Sadi Doğan'a teşekkürlerini sunan Site Başkanı Salkım, "Devraldığımız bayrağı daha yukarı taşımak için değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. İzmir Ticaret Odası'ndan güçlü isimleri yönetim kurulumuza kattık. Bunun dışında Ege İhracatçılar Birliği Koordinasyon Başkanı Jak Eskinazi de yönetim kurulumuzda" diye konuştu. Doğan da Salkım'a başarılar dileyip çiçek takdim etti. Salkım başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ömer Mancı, Mehmet Sarıgül, Jak Eskinazi, Ahmet Tunaboylu, Mehmet Pamuk, Ayfer Karakoyunlu, Mustafa Şerifaki, Ufuk Kocabaş, Onur Işık, Mustafa Yılmaz, Ali Şenöz, Oktay Rodop, Halil Önder ve Süleyman Subaşı yer aldı.



■ TOLGA TEKİN