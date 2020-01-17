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Sanayide yerlileşme hamlesine yoğun ilgi

Sanayide yerlileşme hamlesine yoğun ilgi
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın makine sektöründeki pilot çağrısına yoğun başvuru aldık. Ön değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu bulunuyor" dedi. Sanayi üretiminde ve ihracatta katma değerin artırılmasının temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Varank, bunun için hem ileri teknolojili ürünlere yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin hem de bu ürünlere ilişkin yatırımların artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bakan Varank, "Bu projelerin toplam bütçesi 5,3 milyar lira büyüklüğünde. Bu projelerin nihai fizibilitelerini sunmaları için son tarih 19 Ocak" dedi.
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