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Seyyar satıcılıktan patronluğa

Seyyar satıcılıktan patronluğa
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Aydın'da sokak sokak sırtında halı, kilim, battaniye satan İdris Çiçek, gösterdiği azimle beyaz eşya dükkanı açarak kendi işinin patronu oldu. Dede mesleği seyyar satıcılıktan patronluğa yükselen 41 yaşındaki Çiçek, "Ülkemiz için herkes üretime katkı sağlamalı" dedi. Germencik'te yaşayan Çiçek, ilçede seyyar satıcılık yaparak kazandığı parayla iki dükkan açtı. Evli ve bir çocuk babası Çiçek, 5 kişiye de istihdam sağlıyor. Hükümetin girişimcilere verdiği desteklerden yararlanılması çağrısında bulunan Çiçek, "Hayalim Germencik'ten kurumsal bir marka çıkarmak. Mart ayında Kuşadası'nda ilk şubeyi faaliyete geçireceğim" dedi.

■ MEHMET KAVAS
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