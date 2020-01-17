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Tavada Tavuk 5 yılda büyüme rekoru kırdı

Tavada Tavuk 5 yılda büyüme rekoru kırdı
Giriş Tarihi: 17.1.2020
Son 5 yılda 4 ülke ve 30 şehirde 55 şubeye ulaşan Tavada Tavuk'un İş Geliştirme Müdürü & Franchise Koordinatörü Akın Gürbüz, 2020 yılı hedeflerini açıklarken üretim miktarını yüzde 50 oranında artıracaklarını söyledi. Gürbüz "5 yılda kendi tarzımızı oluşturduk. Tavada Tavuk konsepti yeni nesil yatırımcılara da örnek oldu. Önümüzdeki yıl şube sayımızı ve yurt dışı ağımızı ikiye katlamaya hazırlıyoruz" dedi. Gürbüz, "Kendi Ar-Ge mutfağımızı kurduk. Asıl hedefimiz Tavada Tavuk lezzetiyle Türkiye'yi kapsama alanımıza almak. Avrupa ve orta doğuda hızlı büyüyeceğiz. Markamız gençler arasında son derece popüler" dedi.
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