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Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

Yetiştiricilere 85 milyon liralık destek bugün hesaplarda

17.01.2020, 11:15

ve Orman Bakanı Bekir , yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatacak.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak" ifadelerine yer verdi.

DHA

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