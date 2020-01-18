Altın fiyatları ne kadar? 18 Ocak Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcı tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü? İşte 18 Ocak Cumartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 18 Ocak Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 294,73 TL
SATIŞ: 294,86 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 470,80 TL
SATIŞ: 481,46 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 938,66 TL
SATIŞ: 962,91 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.883,20 TL
SATIŞ: 1.919,93 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.950,00 TL
SATIŞ: 1.980,00 TL
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