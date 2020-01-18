Altın fiyatları ne kadar? 18 Ocak Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcı tarafından araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın düştü mü? İşte 18 Ocak Cumartesi altın fiyatları...