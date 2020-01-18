İzmirli halıcılar, Almanya’da iki fuara birden çıkarma yaptı

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER) Başkanı Naci Ölçen, “Frankfurt’taki Heımtextil, Hannover’deki Domotex fuarlarına katıldık. Fuarda 2 güzide üye firmamız dünyaca ünlü firmalarla satış bağlantıları yaptı” dedi

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği (HALIMDER) üyeleri, Almanya'da düzenlenen dünyaca ünlü iki ayrı fuara katıldı. Dünyanın 1 numaralı halı ve zemin kaplama fuarı olan Domotex-2020 Dünya Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda İzmir Ticaret Odası ve İzmir HALIMDER'in 2 üyesi stant açtı. Bu firmalardan Dolce Vita Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 135 metrekarelik standında Dolce Vita Halı ve Massimo markalarını, Giz Dış Ticaret A.Ş. ise 55 metrekarelik standında GİZ HOME markalarını tanıtıp, halı sektörünün ve İzmir'in gururu oldu. İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı Naci Ölçen, "Almanya'nın Frankfurt şehrinde 7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Heımtextil Uluslararası Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı ile Hannover şehrinde 10-14 Ocak tarihleri arasında yapılan Domotex Dünya Halı ve Zemin Kaplamaları sektörel fuarlarını; 08-14 Ocak tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası ve İzmir HALIMDER üyesi 30'u aşkın işadamı üyemiz ile birlikte ziyaret ettik" dedi.



İHRACAT MÜJDELERİ

Fuarda dünya çapındaki firmalarla önemli ihracat bağlantıları yaptıklarını ifade eden Ölçen, "Bu iki güzide firmamız ile yaptığımız görüşmelerimizde önemli ihracat bağlantıları yaptıklarını ifade ettiler, bizler de buna şahit olduk. Öte yandan dünya halı sektörünün nabzının attığı Domotex-2020 Fuarında; Türkiye'den 190, Gaziantep'ten 102 firma stant açtı. Nerede ise 2 holün tamamını kapatan Gaziantepli firmalar fuara damgasını vurarak ülkemizin göğsünü kabarttılar" diye konuştu.



VERİMLİ BİR ZİYARETTİ

Türkiye standı alanında Türk el halılarını Avrupa ve Dünya pazarına taşıma işlevini başarıyla sürdüren, ata kültür mirasını yaşatmaya çalışan el halıcılarının İran, Afgan, Hint menşeli el halıcısı üreticileri ile rekabetten daha çok kilim cinsi ürünlerle mücadele etmeye çalıştıklarını belirten Ölçen, şunları söyledi: "Halı, pvc zemin ve yer kaplamaları, laminat-lamine parke, duvar kağıdı ve kaplamaları ile muhtelif paspaslar dallarını kapsayan sektörümüzün Ege Bölgesi toptancı ve distribütörlerinden oluşan kafilemizde yer alan üyelerimizin çoğu kendi sektörel dallarına ait mallarla ilgili orta ve üst kaliteli ürünlere yönelik yeni iş bağlantıları gerçekleştirdiler. Kafilemiz açısından verimli bir fuar iş ziyaretini geride bıraktık."



"ÜLKEMİZE ÖNEMLİ DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAYACAĞIZ"

HALIMDER Başkanı Naci Ölçen, fuar izlenimlerini YENİ ASIR'a şöyle anlattı: "Fuarlar artık başka ülkelere kayıyor. İzmir ve Ege Bölgesi halı ve zemin yer kaplamacıları sektörümüzün temsilcisi olarak 2021'deki hedefimiz; şehrimiz ve bölgemizdeki meslektaşlarımızı Almanya ve benzeri etkin ihtisas fuarlarında stant açmaya teşvik etmek olacaktır. Böylece fuarlara katılımcı sayısını artıracak ve daha da önemlisi ihracat pazarları araştırmalarına destek olacağız. Daralan iç piyasada, şehrimizin ve bölgemizin sektörel kalkınmasına önayak olmak istiyor ve aynı zamanda ihracata dolayısı ile ülkemize döviz girdisi sağlamaya katkıda bulunmak istiyoruz."