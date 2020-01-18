Kırsalda 38 projeye 52 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Kırsal Kalkınma Programı kapsamında verilen hibe sayesinde kırsal alanlara 125 milyon liralık yatırım kazandırılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARDII) destekleri 5'inci başvuru çağrısı 5'inci grubu kapsamında 38 proje için 52 milyon lira destek verileceğini belirterek, "Verilen hibe sayesinde kırsal alanlara 125 milyon lira yatırım kazandırılacak." ifadesini kullandı. Pakdemirli, onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşmesinin imzalanma sürecinin başladığını kaydetti. IPARD-II 5'inci başvuru çağrı ilanı kapsamında açıklanan 5'inci Grup ile birlikte desteklenecek proje sayısının 516'ya ulaştığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bu projelere toplam 593 milyon lira hibe verilecek ve böylece kırsal alanlara 1,4 milyar liralık yatırım yapılacak." ifadesini kullandı.