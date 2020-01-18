Promosyonda artış müjdesi

2020'de emekli zammının yanısıra ikramiye ve promosyonlar için de müjdeli haberler verildi.. Yeni emekliler Mart ayını beklerse 600-700 TL promosyon alacak. Emekli müşteri getirene 100-150 lira ödenecek.

Zamlı maaşlarını almaya başlayan emeklilere bir müjdeli haber de promosyon ödemeleri konusunda geldi. Bankalar daha fazla emekli müşterisi kazanmak için 2020 tarifelerini yükseltti. Mart ayı itibariyle birçok bankada promosyon tutarı 600-700 liraya çıkıyor.



BİN LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Bazı özel bankalar promosyon ücretini bin liraya kadar çıkarırken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veriyor. Bu yılın başında emekli olanlara Mart ayını bekleyerek yeni tarife üzerinden promosyon almaları öneriliyor. Ocak ayı itibariyle emekli aylığı bağlananlar Mart ayını beklerse kamu bankalarından alacakları promosyon tutarı 600 lirayı bulacak. Emeklilerin üç yıl önce yaptığı promosyon anlaşmalarında 450 liraya varan tutar yeni dönemde bin liranın üzerine çıktı. Üç yıl geçerli sözleşmelerin süresi Mart ayında sona eriyor.



TEŞVİK KAMPANYASI BAŞLADI

Türkiye Ekonomi Bankası 2 bin lira ve üzeri maaşı olan emekliye 450 liranın yanı sıra 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 550 lira ek ödeme yapıyor. QNB Finansbank emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana 700 lira ödeme yaparken, tanıdık emekli getirene 125 lira veriyor. Emekliye 450 liraya varan ödeme yapan Akbank, tüm ATM'lerde ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı imkânları sunuyor. Denizbank, ING, İş Bankası, Şekerbank da 450 liraya varan ödemeler yaparken birtakım kolaylıklar da sunuyor.



KAMU BANKALARI DA YENLEDİ

Kamu bankalarınca verilen promosyonlar da artırılarak Mart ayında 500-600 liraya çıkarılacak. Ziraat Bankası daha önce 3 yıllık promosyonu peşin vermişti. Vakıfbank emekli maaş promosyonu ödemeleri bu yıl 300-450 lira arasında değişiyor. Halk Bankası da emekli maaşı tutarına göre 450 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.



KIDEM TAZMİNATI YÜZDE 15 YÜKSELDİ

Milyonlarca çalışan yeni yıla zamlı maaşlarla girerken kıdem tazminatı oranları da arttı. Asgari ücrete yapılan yüzde 15 artışla birlikte kıdem tazminatı da bu oranda yükseldi. Geçen yıl Temmuz-Aralık'ta kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 lira olarak uygulanırken bu yılın Ocak-Haziran döneminde bu tutar 6 bin 730 lira oldu. 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 300 liraya çıktı. En az bir yıl çalışma koşuluyla çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyor. En düşük kıdem tazminatı asgari ücrete bağlı olarak artıyor.