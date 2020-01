Sur Yapı’ya ‘Yılın İtibarlısı’ ödülü

İNŞAAT sektörünün en geniş portföyüne sahip firmalarından biri olan Sur Yapı, Marketing Türkiye ve Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle düzenlenen 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda itibarını en çok artıran markaların belirlendiği The ONE Awards'da Gayrimenkul ve İnşaat kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' ödülünün sahibi oldu. The ONE Awards Ödül Töreni'nde ödülü Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas ve Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener birlikte aldı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, şunları söyledi: Pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında 2019'da yapılan çalışmaların bütünleşik pazarlama disiplini üzerinden değerlendirildiği The ONE Awards'da yılın en itibarlısı seçildiğimiz için mutluyuz. Bu ödülün, TÜIK tarafından demografik yapı dikkate alınarak seçilen İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Balıkesir, Erzurum ve Samsun gibi illerde tüketicilerin görüşleri alınarak sonuçlanmış olması bizim için anlamlı.