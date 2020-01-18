Tatilde saç ekimi ve estetik yaptıracaklar

Sömestrde iç turizmde yaşanacak canlılıktan sağlık turizmi sektörü de payını alacak. Okullarda yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte kayak merkezleri ile termal bölgelerde yaşanan iç turizm hareketliliğinden dolayı yüzde 100 doluluğa ulaşıldığı bildirildi. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, 165 ülkeden yabancı sağlık turistinin ağırlandığını, bunların içinde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarını erteleyebiliyorlarsa erteliyorlar ve özellikle sömestir gibi tatil dönemlerinde Türkiye'ye geldiklerinde çözmeye çalışıyorlar. Sömestirde gelen taleplere bakıldığında erkeklerde saç ekimi ve kadınlarda estetik yoğunlukta." dedi. Türkiye'deki sağlık turizminin hızlı bir şekilde iyi aşamalara geldiğini belirten Çakmak, "2019'u 1 milyon 87 bin sağlık turisti ve 10,2 milyar dolarlık bir gelirle kapattık" görüşünü dile getirdi.