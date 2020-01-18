Tınaztepe Hastanesi’nde sağlık turizmi çalıştayı

Tınaztepe Sağlık Grubu ve Tınaztepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı'na sağlık ve turizm sektöründen çok sayıda davetli katıldı. Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesindeki çalıştayda Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, Tınaztepe Sağlık Grubu yöneticileri ve hekimleri ile akademisyenler bir araya geldi. Çalıştayda, sağlık turizmini geliştirmek için atılacak adımlar ile yurtdışında bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapılması ele alındı. Kaya, konuşmasında hem sağlık turizmi hem de İzmir için önemli projelerin hazırlıklarının yapıldığının müjdesini verdi. İl Sağlık Müdürü Öztop da sağlık turizmi ile ilgili İzmir için hayalinin "en iyi nerede yapılır?" perspektifi çerçevesinde bir sistem geliştirmek olduğunu açıkladı.