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Ankara’ya çiftçinin isteklerini ilettiler

Ankara’ya çiftçinin isteklerini ilettiler
Giriş Tarihi: 19.1.2020
MUĞLA Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, ilçe Ziraat Odası başkanları ile çiftçilerin düşük faizli borç ertelemesi, tarımsal elektrik ve su kullanımı ile ilgili sorunların çözümü için Ankara'da temaslarda bulundu. Muğla'dan Ankara'ya giden Ziraat Odaları başkanları, TBMM'deki temaslarının ardından Bingöl, Şırnak ve Isparta Ziraat Odası Başkanları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ı makamında ziyaret etti.

"KİTAPÇIKLAR VERDİK"
Baştuğ, "Bölgemizdeki çiftçilerimizin yaşadıkları sıkıntıları bir kitapçık haline getirdik. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini de içeren kitapçıkları Muğla milletvekillerimizi ziyarete ederek kendilerine ulaştırdık. Muğlalı çiftçilerimizin beklentilerini ilettik" dedi.
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