“Barışa giden yol Türkiye’den geçer”

İtalyan dergisi Politico için bir makale yazan BAŞKAN ERDOĞAN, Libya meselesine değindi. Bu konuda barışa giden yolun Türkiye’den geçtiğini belirten Erdoğan, Avrupa’yı uyararak “Libya’yı bir savaş baronuna terk etmek tarihi hata olur. Avrupa’nın en açık seçeneği Türkiye ile işbirliği yapmak” dedi

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu Berlin Zirvesi öncesi Batı medyasının yayın organlarından Politico için bir makale yazdı. Erdoğan, "Libya'da barışa giden yol Türkiye'den geçiyor" başlıklı makalede yaşanabilecek tehlikelere ve yapılması gerekenlere dikkat çekti. Libya'nın yaklaşık 10 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Uluslararası toplum, şimdiye kadar sorumluluklarını yerine getirmedi; şiddeti sonlandırıp, barış ve istikrarı tesis etmedi. Libya krizi, bölgede ne yapacağına karar vermeye çalışan Avrupa kıtasında bölünmeye yol açmıştır. Diplomasiyi savunan Almanya bir barış konferansına ev sahipliği yapacak. Fransa ise darbeci Hafter'in yanında yer almakta" dedi.Avrupa Birliği'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gereken desteği vermemesi ihtimalinin Avrupa'nın kendi temel değerleri olan demokrasi ve insan haklarına ihanet etmek anlamına geleceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Libya'yı bir savaş baronunun insafına terk etmek, tarihi bir hata olacaktır. Suriye ve Irak'ta askeri yenilgi yaşayan DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri bu durumda Libya'da verimli bir ortam bularak yeniden ayağa kalkabilir. Çatışmalar devam ederse şiddet ve istikrarsızlığın Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü besleyeceği de unutulmamalı. Libya iç savaşı, Avrupa Birliği için bir turnusol kağıdı niteliğindedir. Avrupalı liderler, yeni bir saldırıyla karşı karşıya bulunan liberal dünya düzenini savunacak mıdır? Yoksa Suriye'de yaptıkları gibi sorumluluklarından kaçıp, yaşanan krizi tribünlerden mi izleyeceklerdir? Avrupalı dost ve müttefiklerimizin, sadece şikayet edip, endişeli olduklarını söyleyerek dünyayı değiştiremeyeceklerini idrak etmeleri lazımdır. Uluslararası hukuk, demokrasi ve insan haklarını elinizi taşın altına koymadan savunamazsınız. Avrupalı liderlerin daha az konuşup, daha çok somut adım atmalarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı"Avrupa'nın Libya'ya askeri destek verme hususunda daha az istekli olabileceğini düşünürsek, zaten askeri destek sözü vermiş bulunan Türkiye'yle işbirliği yapmak en açık seçenektir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye olarak Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, meşru hükümetini tamamen destekliyoruz. Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek; onların terörizm, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe yönelik diğer ciddi tehditlerle mücadelesine katkı sunacağız" dedi.Başkan Erdoğan, İstanbul için büyük önem taşıyan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'nin ilk ray kaynağı törenine katıldı. Gayrettepe'den yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımı 35 dakikaya düşürmesi beklenen metro hattının temel atma töreninde Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyeti ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul güzergahı boyunca 17 bin metrenin üzerinde etütlerin yapıldığı bilgisini veren Erdoğan, "Mühendislik projeleri sonrası bugünkü aşamaya gelindi. 125 milyar lira değil, 75 milyar lira maliyeti var. Kanal İstanbul'a karşı kör düşmanlık yapanlara rağmen Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Suyu ucuzlatacağız dediler, ucuzlattılar mı? Hastalıklı zihniyetin o kadar çok örneği var ki hangisini sayacağımı şaşırıyorum. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda fikirleri bulunmadığından eminiz. Kanal İstanbul'un Montrö ile uzaktan yakından ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Muhalefetin Libya konusuna da karşı çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Yavruların İdlib'deki halini görmüyor musun Bay Kemal? Onlar bizim kardeşlerimiz. Bunlarda vicdan yok" dedi.