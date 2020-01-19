Tarımda sözleşmeli üretim başlıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, sözleşmeli üretim modeliyle gıda fiyatlarında dalgalanmaların önüne geçeceklerini söyledi. Poyraz, "Üreticiler ile sözleşmeli üretim modeli hakkında görüşmeler yapıyoruz" dedi. Modelin işleyiş parametrelerinden birisinin market taleplerini toplamak olduğunu kaydeden Poyraz, "Talebe göre üretim olacağından ve planlama yapılacağından, bahsi geçen fiyat dalgalanmaları baskı altına alınacak" diye konuştu. Poyraz, "Örtü altı üretiminde domates ön plana çıkıyor. Yıllara ve yıl içerisindeki aylara göre değişmekle beraber biber, patlıcan, kabak ve salatalık da üretim modeli içerisinde yer alacak. Açık tarlada ise özellikle son yıllarda dikkatleri üzerine toplayan soğan ve patates konusunda çalışmalarımız sürüyor" ifadesini kullandı.



BEKLENTİ AYNI

Tüketiciler ile üreticilerin gıda konusunda aynı düşünceye sahip olduğunu dile getiren Poyraz, "Tüketiciler sağlıklı ürüne ulaşabilmeyi ve fiyat istikrarını önemsiyor. Benzer beklentiler üreticide de var. Onlar da ürünlerini zarar etmeden elden çıkarmak ve tahsilatta mağduriyet yaşamamak istiyor" dedi.