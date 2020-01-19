Yarının iş kadınları için bir araya geldiler

Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) "Yarının İş Kadınları Bugünün Gençleri" adlı gelenekselleşen sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Denizli iş dünyasında fark yaratan 350 iş kadını, üniversite öğrencilerine destek etkinliğinde, hem sohbet etme imkanı buldu hem de yeni projeleri değerlendirdi. Çamlık Bigchefs Cafe'de düzenlenen etkinliğe iş kadınları yoğun ilgi gösterdi. DİKAB Başkanı Nimet Kaçan, dernek olarak iş kadınlarının ekonomik ve sosyal yaşamdaki etkisini arttıracak çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiklerini söyledi.



20 ÖĞRENCİYE BURS

Elde edilen gelirin 20 üniverisiteli kız öğrenciye burs olarak verileceğini belirten Kaçan "Bugün kızlarımızın eğitimine katkı koymak için bir araya geldik. Desteğiniz için tüm katılımcılarımıza ve stand açan firmalarımıza teşekkür ediyorum. Kızlarımızın en iyi eğitimi alarak toplumsal ve ekonomik yaşamda yerlerini almalarını ve üretime katılmalarını önemsiyoruz. Bu etkinlikte elde edeceğimiz gelir 20 genç kızımızın hedeflerine ulaşmalarına küçük bir katkı koyacaktır. Tüm üyeleri İş yaşamında aktif olarak yer alan derneğimiz kadının sesinin daha güçlü duyurması için etkinliklerini sürdürecek" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP