Altın fiyatları ne kadar? 20 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. İşte 20 Ocak Pazartesi altın fiyatları...