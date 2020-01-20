Altın fiyatları ne kadar? 20 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. İşte 20 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma kapanışta çeyrek altın 480,00 lira, Cumhuriyet altını 1.963,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,79 yükselişle 294,80 liradan işlem gördü. Peki altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte 20 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 295,94 TL
SATIŞ: 295,99 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 470,88 TL
SATIŞ: 481,44 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 938,82 TL
SATIŞ: 962,88 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.883,52 TL
SATIŞ: 1.919,87 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.958,00 TL
SATIŞ: 1.973,00 TL
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