Aydınlı üreticilere 5.5 milyonluk destek

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın'da 104 ari işletmeye 5 milyon 492 bin liralık destek ödemesi yapıldı. Türkiye'de yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan korunma amacıyla destekleme uygulaması yaşama geçirildi.

İHSAN KARATAŞ