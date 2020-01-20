Bayındır çiçek açtı

Ankara’dan müjdeli haberlerle dönen Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Önümüzdeki beş yıl kalkınma ve gelişmede hamle yılları olacak. İlçemizin peş peşe yatırımlarla yıldızı parlayacak” dedi

Çiçeğin başkenti Bayındır'dan çok sayıda müjdeli haber geldi. İlçeyi öne çıkaracak çok sayıda proje birer birer yaşama geçiriliyor. Ankara'da önemli görüşmeler yapan AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen ilçeye sevindiren haberlerle döndü. Demirezen, önümüzdeki beş yılın Bayındır'ın kalkınma ve gelişmede hamle yılları olacağını belirterek "İlçeye yatırımlar yağacak. Bayındır Küçükmenderes'in parlayan yıldızı olacak" dedi. Bayındır'da Cumhur İttifakı olarak uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Demirezen, "Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı alan belirlendi. Çırpı mahallesine UEFA standartlarında yeni çim futbol sahası ile ilçeye yılsonunda kadar toplam 10 halı saha yapılacak. Yenice mahallesinde ise başlatılan kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi. TOKİ burada en az 246 konut inşa edecek" diye konuştu.



SONUNA GELDİK



İcraatta bulunduğunuz 8 ayı değerlendir misiniz?

Göreve gelir gelmez bir dizi önlem planını ivedilikle harekete geçirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin destekleriyle kent olarak yüzümüzü geleceğe döndük. Müjdesini Kasım ayında Cumhurbaşkanımızın verdiği 'Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde' çalışmaların sonuna geldik. Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve diğer milletvekillerimizin önderliğinde sırasıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'la görüştük. Temaslarımızın sonunda güzel haberlerle Bayındır'a döndük.



Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde son durum nedir?

Süs Bitkileri Tarım İhtisas OSB'nin ilçede kurulacağı alanı basın toplantısıyla açıklayacağız. Bakanımız Pakdemirli, zaman kaybetmeden Tarımsal Organize Daire Başkanlığı'nı görevlendirdi. Projeyi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Bayındır Ticaret Odası, Belediyemiz, kooperatif ve birliklerimiz ile beraber yürüteceğiz.



MODERN STAT OLACAK



Kentsel dönüşümde gelinen nokta ve müjdeler neler?

Bakanımız Bekir Pakdemirli, 30 bin dekar alanın üstünde sulama sağlayacak Ergenli Barajı'nın hızla tamamlanacağını söyledi. Bölgede sulama ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Yenice mahallemizde 2012 yılında başladığımız proje hız kazandı. Çok yakında yeni müjdelerimiz olacak. Bakanımız Kasapoğlu da tüm taleplerimizi olumlu karşıladı. Modern bir stat yapılacak. Halı saha olmayan mahalle kalmayacak.

NADİR UYSAL