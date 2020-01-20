Buğday üreticileri genelge mağduru

ANTALYA'DA her yıl sertifikalı tohum desteğinden faydalanan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği genelge değişikliğinden haberdar olmadıkları için mağdur oldu. Yeni genelge ile Ekim ayları içeresinde aldıkları sertifikalı tohumları faturalandırmaları gereken çiftçiler, geçmiş dönemlerdeki gibi 31 Aralık'tan sonra faturalandırma yapınca destekten faydalanamadı. Antalya'da yıllardır sertifikalı buğday eken Kazım Avcı, "3 yıldır buğdaylarımızı sattığımız tüccarlar bize 1 Ocak tarihli fatura veriyor, biz de dosyalarımızı buna göre hazırlayıp destekten faydalanıyorduk. Bu sefer de aynı şekilde yaptık ancak 'genelge değiştiği için ödeme yapamayız' dediler. Mağduruz" dedi.



ÇİFTÇİNİN HABERİ OLMADI

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan tebliğle çiftçinin sertifikalı tohum desteği alabilmesi için, ekim ayları içerisinde aldığı sertifikalı tohumları faturalandırması şartı getirildi. Ancak Antalya'daki bazı çiftçiler tebliğden haberleri olmadığı için faturalarını almadı ve fatura almak için de, geçmiş dönemlerde yaptıkları gibi dosyalarını teslim edecekleri tarihleri bekledi.



ANİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Destek için 31 Aralık 2018 tarihine kadar faturalandırma yapması gereken üreticiler geçmiş alışkanlıklarıyla faturalarını bu tarihten sonra, yani Haziran 2019'da dosyalarını teslim edecekleri tarihe kadar olan bir döneme aldılar. Böyle olunca bazı çiftçiler de bu yıl aniden değiştirilen genelge nedeni ile destekleme ödemesi alamadı ve mağdur oldu. Antalyalı çiftçi Avcı, "Buğdayımızı topladıktan sonra tüccara satıyoruz. Onlar da bize 3 yıldır 1 Ocak tarihli fatura veriyorlar. Biz de bunu Tarım Bakanlığı İlçe Müdürlüğüne veriyoruz. Onlar da sertifikalı buğday desteklemesi veriyorlardı. Yine aynı şekilde Antalya Aksu İlçe Tarım Müdürlüğüne gittik. Fakat bu sefer 'ödeme yapamayız. Faturanız en geç 31 Aralık tarihli olmalıydı. Çünkü genelge değişti dediler. Bizi mağdur ettiler" diye konuştu.

METİN BURMALI