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? ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 20 Ocak Pazartesi döviz kuru...

20.01.2020, 09:28

fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler ve fiyatındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte Pazartesi kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5440 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 20 Ocak Pazartesi döviz kuru...

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