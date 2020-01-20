İhracata destekte altın yıl

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımızca verilen ihracata yönelik devlet destekleri için 2019 tam anlamıyla 'altın yıl' oldu." dedi. Pekcan, "Destek ödemelerinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ve 2,4 milyar lirası mal ihracatına yönelik olmak üzere toplam 3,2 milyar lira ile bugüne kadarki en yüksek ihracatta devlet desteğine ulaştık. 2020'de mal ve hizmet ihracatımız için toplam 3,8 milyar liralık destek bütçemiz var. Bunun 3,1 milyar lirası mal ihracatı için ayrıldı. Hedefimiz bu bütçenin tamamını kullanarak, ihracatçılarımızı desteklemek. Sektör analizlerini içeren veri havuzunu müteşebbisimize açacağız" ifadelerini kullandı.