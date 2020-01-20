SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yabancı girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar-Ge merkezini ziyaret etti. Getir'in başarısını kutlayan Varank, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz." ifadesini kullandı.
Milyar dolarlık yeni şirketler çıkaracağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.