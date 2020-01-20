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Milyar dolarlık yeni şirketler çıkaracağız

Milyar dolarlık yeni şirketler çıkaracağız
Giriş Tarihi: 20.1.2020

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi merkezli girişim sermayesi yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yabancı girişimcinin 38 milyon dolarlık yatırım yaptığı ve bakanlıktan geçen yıl Ar-Ge Merkezi belgesi alan Türk teslimat sitesi Getir'in Ar-Ge merkezini ziyaret etti. Getir'in başarısını kutlayan Varank, "Hedefimiz stratejimizde belirttiğimiz gibi Türkiye'de milyar doların üzerinde değerlemeye sahip Turcorn'lar çıkarmak. Türkiye'nin geleceğinden umutluyuz." ifadesini kullandı.

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