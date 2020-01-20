Su ürünleri 1 milyar dolar barajını aştı

KÜLTÜR balıkçılığı üretim kapasitesini hızla artıran Türkiye, özellikle levrek ve çipurada dünya pazarlarında elde ettiği başarıyla su ürünleri ihracatını 1 milyar doların üzerine taşıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin geçen yıl yüzde 7 artışla 1 milyar 21 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yaptığını, 80 ülke pazarına girdiklerini söyledi. İhracatta 296 milyon dolarla levreğin ilk sırada geldiğini, çipuranın 255 milyon dolar, alabalığın 104 milyon dolar, orkinosun ise 86 milyon dolarla en büyük payı aldığını belirten Kızıltan, dış satışların yüzde 60'ının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını dile getirdi.



UZAK ASYA PAZARINDA

HOLLANDA, İtalya, Rusya, Japonya ve Yunanistan'da Türk su ürünleri ihracatçılarının önemli başarılara imza attığını kaydeden Kızıltan, ihracatın daha da artırılması için Uzak Asya pazarına ağırlık verdiklerini bildirdi. Çin pazarına 20 milyon dolarlık ihracatla adım atacaklarını vurgulayan Kızıltan, "Orkinos ve Türk somonunu Çin'e adapte ettiğimiz zaman Japonya'nın yanına bu ülkeyi de ekleyeceğiz. 2020'de 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.