  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > 50. Dünya Ekonomik Forumu başladı

50. başladı

50. Dünya Ekonomik Forumu başladı

21.01.2020, 16:44

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 50'inci , 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başladı.

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi isimlerin konuşma yapması bekleniyor.

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği zirvede, çevreciler protesto gösterileri düzenliyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

50. Dünya Ekonomik Forumu başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN