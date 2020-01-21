Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 21 Ocak Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 297,10 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar? İşte 21 Ocak Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 298,18 TL
SATIŞ: 298,27 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 474,01 TL
SATIŞ: 484,73 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 945,05 TL
SATIŞ: 969,47 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.896,03 TL
SATIŞ: 1.933,00 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.964,00 TL
SATIŞ: 1.993,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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