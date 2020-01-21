Altın fiyatları ne kadar? 21 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 21 Ocak Salı altın fiyatları...