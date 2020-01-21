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Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

Borsa tarihi rekor kırdığı günü kapanış rekoruyla tamamladı

21.01.2020, 18:31 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020,18:45

Güne yüzde 0.60 düşüşle 121 bin 886 puanda başlayan Endeksi (BİST100), ’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nun ilk gününde yeni rekor düzeyde kapandı.

Borsa, 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 123 bin 803,96 puan ile tarihinin en yüksek seviyesini gördüğü günü 0,76'lık yükselişle tamamladı. Endeks, 936,33 puanlık artışla 123 bin 556 puan ile kapanış rekorunu tazelerken , toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 0,72 değer kazandı.

İHA

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