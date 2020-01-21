Bu yıl çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019’da sessiz ama devrim niteliğinde önemli ve kritik adımlar atıldığını belirterek, “2019’u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız. 2020’de çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda akademisyen ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2019'da sessiz ama devrim niteliğinde önemli ve kritik adımlar atıldığını kaydeden Bakan Albayrak, "2019'u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız. 2020'de çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz" dedi.



DAHA AZ ETKİLENECEK

Albayrak, ekonomi basını yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda, "Son 1,5 yılda Türkiye ekonomisinde sessiz ve devrim niteliğinde o kadar çok stratejik yapısal reforma imza attık ki... Belki son 70-80 senede ama serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorsak 1980'lerin ikinci yarısından bugüne dediğimiz 30-35 yılda hakikaten Türkiye ekonomisi üzerinde çok kritik adımlar ortaya koyduk. Enflasyon 2020 ve sonrasında da bizim için en önemli çıpa olmaya devam edecek. 2019'u tarihe geçecek bir yumuşak inişle, inşallah pozitif bir büyüme ile geride bırakacağız. Bundan sonra da bütçe disiplini ve kamu maliyesi, enflasyon ve fiyat istikrarı gibi bizim için en önemli çıpa olmaya devam edecek." görüşünü dile getirdi. Albayrak, "Dolar kurunda bölgesel riskleri göz önünde bulundurduğunuzda tahmininiz geçerliliğini koruyor mu?" şeklindeki soruya karşılık, Türkiye olarak stratejilerinin ne olacağı konusunda hep iki konudan bahsettiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomik anlamda dış politik risklerden geçmişte olduğundan daha az, minimum etkileneceğini, kırılganlıkların giderildiğini, rekabetçi bir finansal sistemin önem kazandığını vurguladı. Albayrak, "Türkiye'nin (tahmini) kuru 'şu veya bu demek' bence doğru değil. 'Dolar şu olacak' hiç demedim, bundan sonra da demeyeceğim" dedi.



STRATEJIK AKILLA

Albayrak şöyle devam etti: "Ben hep şunu ifade etmeye çalışıyorum; Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı. Çünkü Türkiye üreten, ihracatçı, üretimiyle bölgesel ve küresel rakiplerine göre rekabet anlamında iyi, pozitif noktada avantajlı noktada bir ülkeyse o zaman rekabetçi olması lazım. Bölgesel riskler yarın da olacak. Bunların bilinciyle minimum etkilenecek şekilde stratejik bir akılla bu süreci yönetmeye gayret edeceğiz bugüne kadar olduğu gibi."



ASKERİ OPERASYONLARI YAPACAK GÜCE SAHİBİZ

Albayrak, Türkiye ekonomisinin özellikle yurt dışındaki askeri harcamalarla birlikte dengeyi nasıl sağladığına dair bir soru üzerine, Türkiye'nin bütçesinin çok büyük olduğunu, daha fazlasına talip olunduğunda stratejik dönüşümü destekleyecek altyapının bulunması gerektiğini söyledi. Albayrak, Türkiye'nin yurt dışındaki askeri operasyonlarının ülkenin itibarına, küresel rekabetine, masadaki ağırlığına sağladığı katkıdan bahsederek, Türkiye'nin bu operasyonları ekonomik anlamda çok rahat finanse edecek güce sahip olduğunu anlattı.



KAMU BANKALARI İYİLEŞMEYİ YANSITACAK

Kamu bankalarının faiz indiriminden bahseden ve yıl sonu bilançoları açıklandığında kamu bankalarının iddia edildiği gibi zarar değil kar ettiğinin görüleceğini anlatan Albayrak, dünyada risksiz hiçbir iş olmadığını, bankacılıkta da risk bulunduğunu bildirdi. Albayrak, "Yavaş yavaş bu hareketlenmeyi görüyoruz. İyi gidiyor, daha da iyi olacak. Kamu bankaları en ufak iyileşmeyi yansıtacak. Her gelişmeyi, pozitif manadaki süreçleri önümüzdeki dönemde de yansıtacaklar." diye konuştu.