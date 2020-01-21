Daha az karbon ayak iziyle ihracat

Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temel amaçlarının ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak olduğunu belirterek, kurum içi strateji geliştirme çalışmalarında bu amaçla 2020 yılının "Sürdürülebilirlik Yılı" olarak belirlenmesine karar verdiklerini söyledi. Eskinazi, "Ege Bölgesinin sürdürülebilir üretim merkezi olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu amaçla 2020 yılında yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacağız" dedi.

ERCAN AKGÜN