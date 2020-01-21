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Esnafın eşit şartlarda emeklilik hakkı olmalı

Esnafın eşit şartlarda emeklilik hakkı olmalı
Giriş Tarihi: 21.1.2020

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Reşat Gençtürk, eski sistemde Bağ-Kur'lu gözüken esnaf ve sanatkarlarla, çiftçilerin emeklilik konusunda diğer sigortalı işçilerle aynı şartlara sahip olmalarını istedi. Gençtürk, 'Üyelerimiz çalışanlarla aynı gün süresinde emekli olmalı, maaşlar da eşit seviyeye taşınmalı. Esnaf sanatkarların sorunlarına her zaman duyarlılık gösteren hükümetin bu konuda da gerekeni yapacağına inanıyoruz dedi. Üyelerin sıkıntılarını içeren bir mektup hazırladıklarını kaydeden Gençtürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarılı çalışmaları ile ön plana çıkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Meclis grubunun konuya duyarsız kalmayacağını ve yeni bir yasal düzenleme yapılacağına inanıyoruz. Mektubu Bakanımıza sunacağız. Her zaman kesimimize hassasiyet gösteren hükümetimiz bu konuya da samimiyetle yaklaşacaktır." Gençtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomiye katkı sağlayan esnaf sanatkara destek olunmalı. emekliliği kolaylaştırılmalı. Üreten kesimin önü açılmalı. Esnaf ve sanatkarlarımız istihdama da katkı sağlıyor. Bu aksaklıklar giderilmeli."

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