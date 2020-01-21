İZTO’dan kozmetiğe makyaj eğitimi desteği

Türkiye'de 9.4 milyar liralık pazar payına ulaşan kozmetik sektörü için İzmir, nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda harekete geçti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde makyaj eğitimleri başladı. Temel eğitimi 25 yıldır makyaj sektörüne gönül veren, aynı zamanda İZTO Meclis Üyesi olan Dilek Mutlutürk verdi. Doğal makyajın inceliklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitime İzmir'in farklı meslek liselerinden 150 öğrenci öğretmenleriyle birlikte katıldı. Flormar firması ise kurs sonrası öğrencilere mini makyaj çantası hediye etti.