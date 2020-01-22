Borsa’da bir rekor daha

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle dün günün ilk yarısında kâr satışlarının etkili olduğunu Borsa İstanbul'da öğleden sonra tekrar alımlar arttı ve bir rekor daha kırıldı. BIST 100 endeksi, tarihi zirvesini 123.803 puana taşıdı. Endeks, günü yüzde 0,76 değer kazancı ile 123.556 puandan tamamladı. Böylece hem endeks hem gün içi hem de kapanış rekoru kırılmış oldu. Endeksin 121.504 puana kadar gerilemesi sonrası toparlandığına dikkat çeken analistler, bu seviyenin destek konumuna geldiğini ifade etti. Küresel risk iştahının Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısındaki hızlı artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı süreci takip ediliyor. Dolar satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Kur dün 5.9350 ile 8 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi test etti ve yükselişini üçüncü güne de taşıdı.