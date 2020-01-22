  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Borsa’da bir rekor daha

Borsa’da bir rekor daha

Borsa’da bir rekor daha
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı nedeniyle dün günün ilk yarısında kâr satışlarının etkili olduğunu Borsa İstanbul'da öğleden sonra tekrar alımlar arttı ve bir rekor daha kırıldı. BIST 100 endeksi, tarihi zirvesini 123.803 puana taşıdı. Endeks, günü yüzde 0,76 değer kazancı ile 123.556 puandan tamamladı. Böylece hem endeks hem gün içi hem de kapanış rekoru kırılmış oldu. Endeksin 121.504 puana kadar gerilemesi sonrası toparlandığına dikkat çeken analistler, bu seviyenin destek konumuna geldiğini ifade etti. Küresel risk iştahının Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) benzeri virüsten etkilenenlerin sayısındaki hızlı artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki yargı süreci takip ediliyor. Dolar satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. Kur dün 5.9350 ile 8 Ocak'tan beri en yüksek seviyeyi test etti ve yükselişini üçüncü güne de taşıdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Borsa’da bir rekor daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN