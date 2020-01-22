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Deri sektörü fuarda buluştu

Deri sektörü fuarda buluştu
Giriş Tarihi: 22.1.2020

LEATHER & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı üçüncü kez kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuarİzmir'deki açılış töreninde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarın deri sektörünü İzmir'de buluşturacağını söyledi. Soyer, fuarın geçen yıla göre yüzde 40 büyüdüğünü dile getirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da bu yıl Güney Kore ve ABD'yi hedeflediklerini aktardı. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan fuar 23 Ocak'a kadar sürecek.

ERCAN AKGÜN

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