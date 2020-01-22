Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Ocak Çarşamba döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugüne nasıl başladı? Euro yükseldi mi? soruları merak ediliyor. İşte 22 Ocak Çarşamba dolar ve euro fiyatları...