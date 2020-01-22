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? Euro ne kadar? Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 22 Ocak Çarşamba döviz kuru...

22.01.2020, 09:16

? Euro ne kadar? soruları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugüne nasıl başladı? Euro yükseldi mi? soruları merak ediliyor. İşte Çarşamba dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5920 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 22 Ocak Çarşamba dolar ve euro fiyatı...

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