Ekonomi heyeti Davos’ta

İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan 50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF), Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katılıyor

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 117 ülkeden 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla başladı. Toplantılara Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katılıyor. Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yer aldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda bu yılki zirvenin teması "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" olarak belirlendi.





KÜRESEL BÜYÜME

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi isimlerin konuşma yapması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun "Ortadoğu ve Afrika Jeopolitik görünümü" ve "NATO'nun geleceği", Albayrak'ın da, "Küresel büyüme gündemini şekillendirmek" başlıklı oturumda konuşması bekleniyor.



İKLİM VE ÇEVRE RİSKLERİ

Davos'un bu yılki toplantılarında küresel iklim değişimi ve çevre konularına da ağırlık verilecek. WEF'in yıllık olarak yayınladığı küresel risk raporuna göre, iklim ve çevre konuları uzun vadede en acil riskler olarak nitelendiriliyor. İklim aktivisti Greta Thunberg de ilk günde bir oturumda konuşma yaptı. Thunberg daha önce de sosyal medya üzerinden tartıştığı Donald Trump'a göndermede bulundu. Thunberg Trump'ın 1 trilyon ağaç ekme sözüne karşılık "Ağaç ekmek iyi tabii ki ama yeterli değil. Aynı zamanda gerçek erimeyi ve doğanın dengesini geri getirmez. Bizim emisyonu azaltmamız ve durdurmamız lazım" dedi.



ZİRVEDE BARIŞ RÜZGARLARI ESECEK

Dünyanın en etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yılki zirvesine ticaret savaşları ve çevre damga vuruyor. ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin ilk gününde yaptığı konuşmada, Çin ile olan ilişkilerden memnun olduğunu belirtti. Trump, ticaret anlaşmasının ikinci bölümü için görüşmelerin çok yakında başlayacağını açıkladı. Trump'ın yaptığı açıklamaya göre, gümrük vergilerinin çoğu Çin ile ikinci aşama ticaret anlaşmasına yönelik müzakereler süresince yürürlükte kalacak.