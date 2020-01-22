Manisa’da tütün alımları başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçiyle sözleşme yapan özel firma 2019 yılı mahsulü tütün alımlarına başladı. Kota nedeniyle bitme noktasına gelen tütün üretimi bölgede yeniden canlanırken, alımlarda başfiyat 24 lira olarak belirlendi. Alımlarda ortalama tütün fiyatının ise 22 ile 23 TL arasında değiştiği bildirildi. İlçede yaklaşık 2 bin ton tütün üretimi gerçekleştiren üreticiler, fiyatın daha yüksek olması gerektiğini söyledi. Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "2019 yılında 2400 civarında çiftçi tütün üretimi yapmak için odamıza kayıt yaptırdı. Sözleşmeler 24 TL'den yapılırken, tüccarlar buna uymayıp üreticilere düşük fiyat veriyor. Nedeni kalite diyorlar. Üreticilerimizin hakkı yeniyor" dedi.

ADEM ÇAKIR