Mobilya satışları KDV indirimiyle artışa geçecek

Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sektörde 2020'ye yönelik beklentileri yükseltirken, Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak ve Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe KDV atağının tüketiciyi harekete geçireceğini söyledi. Karacak, "KDV indirimin satışlarda yüzde 20'lik bir artış sağlamasını bekliyoruz. İndirimi uygulamaya başladık" dedi. Can Serçe de KDV indiriminin sektöre can suyu olacağını belirterek, Şubat ayından sonra satışlarının daha da artacağını ifade etti.