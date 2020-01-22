  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Mobilya satışları KDV indirimiyle artışa geçecek

Mobilya satışları indirimiyle artışa geçecek

Mobilya satışları KDV indirimiyle artışa geçecek
Giriş Tarihi: 22.1.2020

Mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sektörde 2020'ye yönelik beklentileri yükseltirken, Loda Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Karaçak ve Loda Mobilya Ege Bölge Bayisi ve Moa Mimarlık Kurucusu Can Serçe KDV atağının tüketiciyi harekete geçireceğini söyledi. Karacak, "KDV indirimin satışlarda yüzde 20'lik bir artış sağlamasını bekliyoruz. İndirimi uygulamaya başladık" dedi. Can Serçe de KDV indiriminin sektöre can suyu olacağını belirterek, Şubat ayından sonra satışlarının daha da artacağını ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mobilya satışları KDV indirimiyle artışa geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN