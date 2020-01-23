8 bin 200 bekçinin atamaları yapılacak

AK Parti milletvekilleri, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bekçilerin, görevlerini hukuk devletine uygun şekilde yapmasını kanunla teminat altına almış oluyoruz." dedi. Muş, 8 bin 200 civarında çarşı ve mahalle bekçisinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2020 yılı içinde atamasının yapılacağını bildirdi.