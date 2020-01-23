Borsa 20 yıllık rekoru kırıyor

Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yatırımcı güvenini artırması ve faizlerdeki düşüşle birlikte yerli oyuncuların da ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul, tarihi rekorları alt üst ediyor. Dün 124 bin 537 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul, haftalık bazda ise 20 yıllık rekoru kırmaya hazırlanıyor. 1 Kasım 2019-17 Ocak 2019 tarihleri arasında on yıldan bu yana ilk kez art arda 11 defa haftalık bazda yükseliş performansı sergileyen Borsa İstanbul, bu haftayı da yükselişle tamamlaması halinde 12 hafta ile 20 yılın en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmiş olacak. Borsa İstanbul'da endeks 98 bin 463 puandan başladığı 11 haftalık yükseliş sürecinde, 17 Ocak 2019'da 121 bin 474 puana ulaştı. Bu dönemde endeks yüzde 23.3 yükselirken, işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de 967 milyar liradan 1 trilyon 275 milyar liraya çıktı. Borsa, 2009'daki 11 haftalık yükseliş trendinde yüzde 50'nin üstünde prim yapmıştı. BİST 100 endeksi dün gün içinde 124.537 puanla yeni bir rekor kırdı