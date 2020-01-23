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'tan Davos paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Davos paylaşımı

23.01.2020, 16:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,16:32

Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde , ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Davos’ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında 'Küresel Büyüme Gündemini Şekillendirmek' başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu.



Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. Ayrıca EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, JBIC Başkanı Tadashi Maeda başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve fon yöneticisi ile bir araya geldik." mesajını verdi..



Bakan Albayrak, " Davos'ta ABD Hazine Bakanı Sn. Steven Mnuchin ile ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından önemli bir görüşme yaptık. Ayrıca EBRD Başkanı Suma Chakrabarti, JBIC Başkanı Tadashi Maeda başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluş ve fon yöneticisi ile bir araya geldik." şeklinde paylaşım yaptı.

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