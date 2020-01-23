İzmir’i lider kent yapmak için projeler hazırlıyoruz

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı duayen işadamı Akın Kazançoğlu, “Günümüzde ülkeler değil kentler öne çıkıyor. İzmir’in de inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşmesi gerekli” dedi

SEKTÖRÜN SESİ- TOLGA TEKİN

İzmir Ticaret Odası'nda 28 yıl meclis üyeliği ve önceki dönemlerde 16 yıl boyunca yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini başarıyla yürüten duayen işadamı Akın Kazançoğlu, 6 yıl önce kurduğu Uluslar arası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneğinin (BATÜDER) Başkanı olarak iş dünyasında yeni projeleri yaşama geçiriyor.

ÖNCELİK SAĞLIYORUZ

1970'li yıllarda İzmir'in tek inşaat mühendisi olan ve Narlıdere'de İzmir'e ilk siteyi kazandıran Kazançoğlu, bugüne kadar sayısız okul ve cami projesine imza attı. Kazançoğlu, kendisini tamamen topluma hizmet etmeye adayıp kentin kanaat önderleri arasında yerini aldı. Yeni Asır'ın "Sektörün Sesi" köşesi için yeni proje ve çalışmalarını açıklayan Kazançoğlu, ülkelerin değil kentlerin öne çıktığı bir süreç yaşandığını, bu çerçevede İzmir'in de inovasyon ve girişimcilik kentine dönüşmesi gerektiğini söyledi. Balkan ülkelerine ziyaretler yaparak ortak projeler ürettiklerini ve bu ülkelerde yapılan Business Forum ve fuarlara katılıp ticaret ve yatırım yapmak isteyen işadamlarına çeşitli olanaklar ve öncelikler sağladıklarını belirten Kazançoğlu, dernekte her yaşta çevresinde sevilen, saygın iş insanlarını bir araya getirdiklerini vurguladı. Kazançoğlu, "Gayemiz ülkeler arasında lider ülke Türkiye imajı geliştirmek. Balkanlar ve İzmir arasında köprü vazifesi görüyoruz. İzmir için çalışıyoruz ve projeler üretiyoruz. Amacımız İzmir'i geliştirip her alanda lider bir kent haline getirmek" dedi.

AVANTAJLARI ÇOK

Kazançoğlu şunları söyledi:

"Türk ve Balkan öğrencilere burs veriyoruz. Balkan ülkelerinde bize onur ödülü verildi. Avrupa ülkelerinden gelen firmalara işbirliğinde öncülük yapıyoruz. 28 yıllık meclis üyeliğim boyunca bütün Balkan ülkeleriyle İZTO'yu kardeş yaptık. 8500 yıllık bir tarihe sahip olan İzmir'in en büyük avantajı yetişmiş nitelikli insan gücü, İzmir'de yatırım yapmak için birçok neden var. Yatırım için tam bir cazibe merkezi. İzmir bu imkanları kullanmalı."

EL ELE VERMELİYİZ

İZMIR'İN ayrıca dünyaca ünlü UNESCO dünya kültürü mirası listesine giren Efes, Bergama gibi inanç ve kültür turizmi açısından önemli yerlere sahip olduğunu belirten Kazançoğlu, "Bu konuda hükümete ve yerel yönetimlere görev düşüyor. Ama herşeyi hükümet ve yerel yönetimden beklemek doğru değil. İş dünyasına, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara kentin büyümesi için çok büyük görev düşüyor. Üniversiteler hep birlikte elele verip fikir üretmeli. Biz bu konuda çok sayıda rapor hazırladık" dedi.

KENTİN ANAYASASI

1996 yılında HABİTAT Dünya Zirvesi için Türkiye raporunu hazırlayan isimlerden biri olduğunu hatırlatan Kazançoğlu, "Bu kentin gelişmesi için birtakım nitelikli ilkeler ortaya koyduk. Bunlardan biri sürdürülebilirlik. Girişimlerin yaşanabilir olması gerekir. Hakça dağılım önemli. Bunların kentin anayasası olması lazım. Belediyeler buna dikkat etmeli. Vatandaşa imkan verilmeli. Halkın katılımıyla başarabiliriz" dedi.