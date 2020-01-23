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Yeni emeklilik sistemi maaşları artıracak

Yeni emeklilik sistemi maaşları artıracak
Giriş Tarihi: 23.1.2020

Hazine ve Maliye Bakanı , emeklilikte reform müjdesini verirken, binlerce çalışan ve emeklinin gözü yeni modele çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 model üzerinde çalışıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte reform müjdesini verirken, binlerce çalışan ve emeklinin gözü yeni modele çevrildi. Bakan Albayrak, reformu dünyada en başaralı gerçekleşen örnekleri dikkate alarak yapacaklarını söylerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 model üzerinde çalışıyor. Emeklilik reformu milyonlarca çalışanı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını, milyonlarca işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi.

4 ÖNEMLİ MADDE
Yeni modelin dört saç ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek, BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda yaygınlaştırılacak. Kıdemde fonlu sistem tamamlayıcı emeklilikle uyumlu hale getirilecek.

HAZAL ATEŞ

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