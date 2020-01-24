130 bin avukata indirimli elektrik

AYDEM Enerji kuruluşu Gediz Elektrik, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile 130 bin avukatı kapsayan bir işbirliğine imza attı. TBB çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanacak. Aydem ve Gediz Elektrik, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki hizmeti sağlıyor. TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ tarafından açıklanan kampanya kapsamında Birlik üyeleri kampanyada özel indirimlerden faydalanabilecek. Anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini söyleyen Demirağ, kampanyadan yararlanmak isteyen avukatların 29 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru yapabileceğini söyledi.