Altın fiyatları ne kadar? 24 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 24 Ocak Cuma altın fiyatları...