Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 24 Ocak Cuma altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 24 Ocak Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 297,71 TL
SATIŞ: 297,78 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 474,77 TL
SATIŞ: 485,51 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 946,57 TL
SATIŞ: 971,02 TL
TAMAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.899,07 TL
SATIŞ: 1.936,10 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.964,00 TL
SATIŞ: 1.994,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 24 Ocak Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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