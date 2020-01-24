Dolar bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve Euro fiyatı...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları merak ediyor. Dün yüzde 0,3 artışla 5,9360'tan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor. İşte 24 Ocak Cuma dolar ve euro fiyatı...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5790 lira olmuştu. Yatırımcısı döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 24 Ocak cuma döviz kuru...
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