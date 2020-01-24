Dolar bugün ne kadar? 24 Ocak dolar ve Euro fiyatı...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları merak ediyor. Dün yüzde 0,3 artışla 5,9360'tan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrediyor. İşte 24 Ocak Cuma dolar ve euro fiyatı...