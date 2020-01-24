Düşük faizli krediler esnafa cansuyu olacak

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Esnaf Komisyonu, İzmir Oto Tamirciler Odası'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ziyarette esnaf kefalet kredi faizlerinin yüzde 8'den yüzde 4.5'a indiğini açıkladı. Ziyarette Oda Başkanı Necdet Heppekcan, Sürekli'ye ve Esnaf Komisyonu Başkanı Erkan Özkan'a teşekkür etti. Yerli elektrikli otomobil için teknik ara eleman ihtiyacı olacağına dikkat çeken Heppekcan, "Meslek liselerinde ve teknik liselerde elektrikli otomobille ilgili eğitim verilmesini istiyoruz" dedi.



CANLILIK SÜRECEK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunacaklarını dile getirdi. Sürekli, küçük işletmelere cansuyu olacak kredi müjdesi de verirken şunları söyledi: "Esnaf kefalet kooperatiflerinin kredi faiz oranı yüzde 8'den önce yüzde 6'ya, yılbaşı itibariyle de yüzde 4.5'a çekildi. Esnafımıza daha uygun koşullarda finansman desteği sağlanacak. Ekonomide düzelme dönemine girildi. Piyasalardaki hareketlilik ve canlanma önümüzdeki günlerde daha çok hissedilecek."