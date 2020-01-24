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Enflasyonda düşüş beklentisi sürüyor

Enflasyonda düşüş beklentisi sürüyor
Giriş Tarihi: 24.1.2020

MERKEZ Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğiliminin genele yayılarak sürdüğü belirtilerek, "Beklenti dağılımının anket katılımcıları arasında artan bir uzlaşı içermesi orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığına işaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı. Özette, Aralık 2019'da yıllık enflasyonun 1,28 puan yükselerek yılı yüzde 11,84 ile Ekim Enflasyon Raporu'nda sunulan tahminin bir miktar altında tamamladığı hatırlatıldı.

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