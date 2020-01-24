Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BIST100 açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı." dedi. "BIST 100 ENDEKSİ YÜZDE 33,3 DEĞER SAĞLADI" Bakan Albayrak, "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı." ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."