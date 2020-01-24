Konut sandığı 2021’de devrede

HÜKÜMETİN dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına yoğun talep gelirken, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir sistem daha hayata geçiriliyor.

HÜKÜMETİN dar gelirliler için başlattığı ucuz konut kampanyasına yoğun talep gelirken, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir sistem daha hayata geçiriliyor. Emlak Katılım Bankası bünyesinde düşük maliyetle konut edinilmesini teşvik edecek Yapı Tasarruf Sandığı modelinde çalışmaların sonuna gelindi. Haziran 2021'de devreye girecek yeni sistemle vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Bu sistemle ev almak isteyenler Emlak Katılım Bankası'nda tasarruf sözleşmesi imzalayarak, hesap açacak. Sözleşmede belirlenen tutarda her ay bu hesaba para yatıracak. Bu tutarın üzerine devlet Bireysel Emeklilik Sistemi, çeyiz hesabında olduğu gibi katkı verecek



TASARRUFLAR BİRİKTİ

Ev alacaklara destek amacıyla yaşama geçirilen konut hesabında ilk ödemeler yapılırken, Yapı Tasarruf Sandığı ile tasarruflar daha da artacak. Konut hesabı kapsamında yaklaşık 7 bin katılımcının 110 milyon liraya yakın birikmiş tasarrufu bulunuyor. Devlet katkısının 25 bin liraya çıkarıldığı konut hesabına ilişkin ilk ödemeler de yeni yıldan önce yapılmaya başladı.

HAZAL ATEŞ